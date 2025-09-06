"كروان مشاكل" يستغيث بريهام سعيد بعد الخروج من السجن (فيديو)

فاجأ البلوغر المصري أحمد علي المعروف بلقب "كروان مشاكل"، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور له، عبر مقطع فيديو، نشره بعد الخروج من السجن.

وأحيل "كروان مشاكل" إلى المحاكمة الجنائية، بتهم "استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وإزعاج الآخرين برسائل تتضمن ألفاظا مسيئة".

وجاء الإفراج عن "كروان مشاكل" بعد قضاء 6 أشهر في السجن مدة العقوبة في قضية البلوغر إنجي حمادة، والتي واجه فيها تهمة "نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور".

وأنهى البلوغر المصري كذلك عقوبة أخرى بالسجن، مدتها شهران، على خلفية إدانته بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأصدر القضاء المصري عقوبة جديدة بحق "كروان مشاكل" بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وإهانة الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وناشد علي، في ظهوره الأول بعد الخروج من السجن، الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحكم الأخير لصالحها، مقدماً اعتذاره الشديد لها وطالباً السماح منها، قائلاً: "أبوس إيدك يا أستاذة سامحيني أنا تدمرت ومش قادر أتكلم ومش حغلط تاني ولا حنشر حاجة".