عراقي يقتل شقيقه ويلقي أشلاءه في النهر

كشفت الشرطة العراقية عن تفاصيل مروعة في جريمة قتل ارتكبها رجل بحق شقيقه قبل أن يقطع جسده لثلاثة أجزاء ويرميها في النهر.

وقالت شرطة محافظة الديوانية العراقية إن عناصرها نجحوا في كشف ملابسات جريمة غامضة بدأت بالعثور على نصف جثة فقط مجهولة الهوية داخل كيس في نهر الفرات الذي يمر في المحافظة.

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ومنذ اكتشاف الكيس قبل نحو شهر تقريباً، بدأت تحقيقات الشرطة رغم عدم وجود بلاغ بفقدان أي شخص، قبل أن يتعرف المحققون على هوية الضحية ويعتقلوا شقيقه الذي ارتكب الجريمة.

فقد اعترف الرجل بعد القبض عليه بقتل شقيقه بمسدس، ومن ثم تقطيع جثته لثلاثة أجزاء ووضعها في أكياس ورميها في أماكن مختلفة من نهر دجلة.

وأوضحت الشرطة في بيان أن القاتل اعترف بعد القبض عليه بارتكاب جريمته بسبب خلاف مالي مع شقيقه.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة القاتل موقوفاً فيما يتحدث معه قائد شرطة محافظة الديوانية، اللواء نجاح محمود سلطان، وقد بدت الصدمة والذهول على الضابط الرفيع.

وقال اللواء سلطان في حديثه للقاتل: "لا يوجد وصف لما حدث، كيف تمثل بجثة أخيك هكذا، هل أنت بشر؟.. ألم ترتجف يدك؟"، قبل أن يعلن إحالة القاتل للقضاء.