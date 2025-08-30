5 قتلى و8 إصابات بسبب الفيضانات في أفغانستان

أسفرت الفيضانات عن قتل خمسة أشخاص في ولاية ننكارهار الأفغانية وإصابة ثمانية آخرين وتضرر سدود وطرق وآلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان الناجمة عن تغير المناخ.

وقال صديق الله قريشي، مدير الإعلام والثقافة في ننكارهار، إن الأمطار الغزيرة التي تساقطت أخيرًا تسببت بحدوث فيضانات وألحقت أضرارا بسدود الري والطرق السريعة وآلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

كما شهدت الولايات الشرقية من أفغانستان، بما في ذلك خوست وكونار وميدان وردك أيضا عواصف قوية وفيضانات عارمة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بدمار واسع النطاق.

وما زالت أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، حيث تواجه عواصف متكررة وأمطارًا مدمرة وفيضانات مميتة تهدد سبل العيش في المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

وحذرت منظمات إنسانية مرارا من أنه دون استثمار عاجل في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية فإن مثل هذه الكوارث ستشتد، ما يعرض حياة المزيد من الأشخاص والأمن الغذائي للخطر.

وأدى استيلاء طالبان على السلطة عام 2021 إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود، بحيث تم تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفر عشرات الآلاف من الأفغان أصحاب المهارات العالية من البلاد وأخذوا أموالهم معهم.

وتسببت عودة اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران بزيادة الأزمة الاقتصادية في البلاد.