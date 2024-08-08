عاقبت محكمة أمريكية ممرضة بالسجن مدة 30 يومًا بعد توثيق كاميرا مراقبة، وهي تصفع طفلًا حديث الولادة، وتهزه بعنف داخل منزل.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، فقد صدر الحكم على الممرضة جويندولين بليك، بالسجن شهرًا، وثلاث سنوات من المراقبة، ومنعها خلال تلك المدة من ممارسة مهنتها، بعد أن أقدمت على ضرب رضيع عمره خمسة أسابيع، على حين وصفها والدا الرضيع أنها "عنيفة" وتمثل تهديدًا للعائلات الأخرى.

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وكانت الممرضة، البالغة 40 عامًا، تعتني بمولود جديد لعائلة في إحدى البلدات في أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما ضربت الرضيع بسبب بكائه.

واستمر عنف الممرضة تجاه الرضيع لليوم التالي، إذ صفعته على وجهه مرارًا وتكرارًا وأمسكت برأسه وهزته، ووُثِّق ذلك عبر كاميرات المراقبة.

وصدر كذلك أمر حماية دائم في القضية، والذي من شأنه إبقاء الممرضة بعيدًا عن الضحية وعائلته.