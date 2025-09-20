"هيبتا".. هل يقع الفيلم الشهير في فخ "الإفلاس الفني"؟

بمجرد الإعلان عن طرح فيلم "هيبتا ..المناظرة الأخيرة" في دور العرض المصرية والعربية يومي 8 و 9 من شهر أكتوبر المقبل، تصدر العمل الترند وتفاعل معه كثيرون، وسط مخاوف من أن يقع صناع الشريط السينمائي المرتقب في فخ التكرار والإفلاس الفني.

وتستند تلك المخاوف إلى حقيقة أن الفيلم يأتي بمثابة الجزء الثاني من الفيلم الشهير "هيبتا..المحاضرة الأخيرة" الذي عُرض عام 2016 محققا إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.

ولعب بطولته كل من ماجد الكدواني، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داوود، ياسمين رئيس، أحمد مالك، إخراج هادي الباجوري.

وعبر كثير من النشطاء عن اعتقادهم بأن "الجزء الثاني من أي فيلم ناجح يأتي استثمارا لنجاح العمل الأصلي، منطلقا من فرضية غالبا ما يجانبها الصواب وهي أن النجاح الأول يضمن بالضرورة النجاح الثاني".

وأضافوا أن "الحماس الشديد لاستثمار النجاح غالبا ما تنقصه الدراسة الفنية الجيدة لمتغيرات السوق والذوق العام، لا سيما أن الجزء الأول من (هيبتا) مر عليه 9 سنوات وهو ما يعني أن المشهد السينمائي تعرض لتحولات كبيرة على مستوى الحالة المزاجية العامة".

واستشهد كثيرون بما سبق وحدث مع أفلام كثيرة فقد الجمهور شغفه بها حين تم عرض الجزء الثاني منها مثل فيلمي "الجزيرة" لأحمد السقا، و"أولاد حريم كريم" الذي كان امتدادا للجزء الأول "حريم كريم" لمصطفى قمر وداليا البحيري.

ويتناول فيلم "هيبتا" في جزئه الأول مفارقات الحب والمشاعر الإنسانية ومتغيرات الأقدار ومصائر البشر من خلال الدكتور شكري مختار، اختصاصي علم النفس، الذي يقرر أن يقدم محاضرته الأخيرة أمام حشد واسع من الطلبة.

ويقوم مختار عبر المحاضرة باﻹجابة عن واحد من أهم الأسئلة المركزية التي تشغل البشر في كل مكان وزمان، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح المراحل السبع للوقوع في الغرام من خلال أربع قصص عاطفية مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

ويلعب بطولة الجزء الثاني"هيبتا..المناظرة الأخيرة" منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، وإخراج هادي الباجوري.