فجر السعيد تعتذر لنوال الكويتية: "سامحيني"

بعد تصريحاتها السابقة بحق الفنانة نوال الكويتية والتي انتقدها كثيرون آنذاك، تقدمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد برسالة اعتذار وُصفت بـ "المؤثرة والقوية" للفنانة نوال، مؤكدة أنها "أخطأت بحقها وقست عليها وجرحت مشاعرها".

وقالت فجر السعيد عبر حسابها على "إكس": "الفنانة الكبيرة نوال، حاولت أن أتواصل معك هاتفياً ولكن للأسف لم أستطع ووصلت اليوم إلى شقيقتك الأستاذة نجاة لتوصل لك رسالتي التي لم أكتف بسردها شفاهة لشقيقتك ولكني أصررت أن أكتبها في السوشيال ميديا لتصل للجميع".

وأضافت: "الفنانة الكبيرة نوال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.. وقد أخطأت بحقك كفنانة، لا إنسانة، كثيراً وقسوت عليكِ في نقدي بل وتحاملت عليكِ أحياناً كثيرة وأكيد جرحت مشاعرك كفنانة مرهفة الحس".

وتابعت: "في جلسة صريحة مع النفس، لم أجد سبباً واحداً يدفعني لكل ما سبق فأنا لا أعرفك شخصياً ولم التق بك في حياتي ولا حتى في العمل الفني لم نلتقِ أبداً.. وأصلاً لم يكن هناك مشروع واختلفنا عليه.. فلم هذا التحامل غير المبرر".

وبررت السعيد هجومها السابق على نوال قائلة: "الجمهور المحب لك هو من استفزني واندفعت للأسف وراء هذا الاستفزاز دون تقدير مني لقيمتك الفنية وقدرك ومكانتك التي بالتأكيد ليس لها علاقة بما يردده الفانزات".

وبلغت الرسالة ذروتها في الطابع المؤثر حين قالت: "هل تصدقيني لو قلت لك إني في صلاتي أستغفر ربي ليسامحني بعد أن أذنبت بحقك.. يا رب اغفر لي إن آذيت نوال أو جرحتها أو تسببت لها في شيء يضرها". واختتمت رسالتها بعبارة لافتة ودالة للغاية: "ختاماً، سامحيني".

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يشار إلى أن فجر السعيد خرجت مؤخرا من السجن بعد أن أمضت أكثر من 7 أشهر خلف القضبان، إثر حكم ابتدائي بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف العقوبة لاحقا وتكتفي بغرامة مالية.