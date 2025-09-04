تحويل لعبة Call of Duty إلى فيلم سينمائي ضخم

أعلنت شركة Activision، الناشرة لسلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Call of Duty، عن اتفاقية مع استوديو Paramount Pictures لتحويل اللعبة إلى فيلم واقعي ضخم يستهدف عشاقها حول العالم.

منذ إطلاقها عام 2003، أصبحت Call of Duty إحدى أكثر الألعاب مبيعًا وشعبية عالميًا، حيث بيع منها أكثر من 500 مليون نسخة عبر مختلف المنصات، مع 23 إصدارًا رئيسيًا تدور أحداثها في أزمنة مختلفة مستوحاة من صراعات واقعية.

الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت، ديفيد إليسون، وصف المشروع بأنه "حلم تحقق"، مؤكدًا أنه قضى ساعات طويلة في تجربة اللعبة وأن نقلها إلى الشاشة الكبيرة "شرف ومسؤولية".

من جانبه، أوضح روب كوستيتش، رئيس Activision، أن الهدف هو تقديم تجربة سينمائية لا تُنسى، تحاكي الخيال والإثارة التي عرفها الجمهور في اللعبة.

ورغم عدم الكشف بعد عن تفاصيل القصة أو فريق العمل، فإن المشروع يُضاف إلى سلسلة من ألعاب الفيديو التي يجري تحويلها إلى أفلام، مثل Legend of Zelda وElden Ring وThe Sims.

ويأتي الإعلان بعد النجاحات اللافتة لأفلام مقتبسة من ألعاب شهيرة، بينها Super Mario Bros Movie عام 2023 وA Minecraft Movie هذا العام، فضلًا عن الشعبية الكبيرة لمسلسلات مثل The Last of Us وFallout.

تجدر الإشارة إلى أن باراماونت تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال من خلال أفلام "سونيك القنفذ"، إضافة إلى إنتاج أعمال ضخمة مثل "توب غان: مافريك" و"مهمة مستحيلة".