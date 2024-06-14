حريق هائل في حظائر لتربية المواشي والخنازير بمصر (فيديو)

ووجهت مديرية الأمن الحماية المدنية إلى مكان الحريق بعدد من سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى قوة أمنية وسيارات الإسعاف تحسبا لحدوث إصابات بشرية نتيجة الحريق.

وكشفت مصادر بعدم وجود أي خسائر بشرية، لكن التهم الحريق عددا كبيرا من الخنازير، بالإضافة إلى عدد من المواشي المجاورة للمزرعة، كانت معدة للأضحية.

ووجه مدير أمن الجيزة المباحث للإسراع في التحريات وكشف أسباب الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق في الحادث.

ومن جانبها، أمرت النيابة العامة المعمل الجنائي بمعاينة الحريق، وكشف ما إن كانت هناك شبهة جنائية في الحريق أم لا، وكشف الأسباب التي أدت إلى نشوبه.