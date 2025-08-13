تقرير طبي يؤكد استمرارية وصاية ويندي ويليامز

أظهرت وثائق قضائية جديدة أن الإعلامية الأمريكية ويندي ويليامز ستبقى تحت الوصاية القانونية، بعد اكتمال فحص طبي شامل شمل تقييمات نفسية وعصبية وتصويرا للدماغ.

وأفادت مجلة People، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ويندي ويليامز، 60 عاما، شُخّصت منذ عام 2023 بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) والحبسة التقدمية، وهي حالة تؤثر على القدرات اللغوية والمعرفية.

وطلبت محامية الوصية القانونية صابرينا موريسي من المحكمة تمديد الوصاية ثلاثة أشهر إضافية حتى 5 نوفمبر، مشيرةً إلى وجود نزاعات من أطراف عدة، من بينهم زوج ويليامز السابق، للطعن في استمرار الوصاية أو في بقاء موريسي كوصية.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من نقل ويليامز من دار رعاية إلى المستشفى في مارس الماضي، حيث ظهرت لاحقا في مقابلة تلفزيونية لتؤكد أنها اجتازت اختبارات الكفاءة العقلية، فيما دعمتها مقدمة رعايتها حينها بقولها إنها "ليست عاجزة".

وتعيش ويندي ويليامز تحت وصاية قانونية منذ مايو 2022 لإدارة شؤونها الصحية والمالية، وسط خلافات متكررة مع وصيتها.

وفي خضم معاركها القانونية، رفع زوجها السابق كيفن هانتر دعوى ضد القائمين على الوصاية، متهما إياهم بسوء المعاملة واستغلالها ماليا، ومطالبا بتعيين وصي محايد وتعويض قدره 250 مليون دولار.

وأكد المحامي الممثل لهانتر أن الإعلامية الأمريكية ليست مطلعة على جميع تفاصيل الدعوى، لكنه يعتزم تقديم أدلة تثبت عدم وجوب استمرار الوصاية، وضمان حقوقها واستقرار أوضاعها المالية.