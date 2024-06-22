العراق.. وفاة 4 حجاج إثر حادث سير "مروع" في الرمادي

أعلنت مديرية صحة الأنبار في العراق، اليوم السبت، وفاة أربعة حجاج وإصابة آخر في حادث سير مروع في مدينة الرمادي.

وقال مدير عام دائرة صحة الأنبار، خضير خلف شلال، لـ "إرم نيوز"، "إن مستشفى الرمادي استقبل خمس حالات تعرضوا لحادث سير بالقرب من مدخل مدينة الرمادي، وبعد المعاينة الطبية العاجلة تبين أن أربعة منهم توفوا أثناء الحادث".