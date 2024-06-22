العراق.. وفاة 4 حجاج إثر حادث سير "مروع" في الرمادي
أعلنت مديرية صحة الأنبار في العراق، اليوم السبت، وفاة أربعة حجاج وإصابة آخر في حادث سير مروع في مدينة الرمادي.
وقال مدير عام دائرة صحة الأنبار، خضير خلف شلال، لـ "إرم نيوز"، "إن مستشفى الرمادي استقبل خمس حالات تعرضوا لحادث سير بالقرب من مدخل مدينة الرمادي، وبعد المعاينة الطبية العاجلة تبين أن أربعة منهم توفوا أثناء الحادث".
وأضاف أن "الفرق الطبية تمكنت من إنقاذ سيدة كانت الوحيدة الناجية من الحادث، لكنها ما زالت في العناية المركزة تحت المراقبة حتى تتجاوز الحالة الحرجة".
من جانبه، أفاد مصدر أمني لـ "إرم نيوز" بأن المتوفين من أهالي السليمانية شمال العراق وأنهم كانوا عائدين من مكة براً بعد استكمالهم لمناسك الحج.
ويمر طريق الحج البري من بغداد عبر محافظة الأنبار وصولاً إلى الطريق الدولي المؤدي إلى منفذ عرعر الحدودي.