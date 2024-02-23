"صيد العقارب".. غادة عبد الرازق تصر على الانتقام من الرجال في مسلسلاتها

تخوض الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "صيد العقارب"، والذي تقدم خلاله نفس النمط التي دأبت على تقديمه خلال السنوات الماضية، وهي المرأة القوية التي تنتقم بوحشية من الرجال اللذين ظلموها.

وتظهر غادة عبدالرازق خلال أحداث "صيد العقارب" في دور ابنة الفنان أحمد ماهر، الرجل الصعيدي الذي انتقل للعيش بالقاهرة، لكنه متمسك بعاداته وتقاليده، والأفكار الذي نشأ عليها، والتي تحاول الانتقام من عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء ووالده الفنان رياض الخولي، بعد تسببهم في قتل شقيقها الذي يجسد دوره الفنان محمد علي رزق.

كما سيكون هناك صراع بين عائلة الفنان أحمد ماهر والفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية الغول، ليصبحا أشد الأعداء لبعضهما البعض، بعدما ربطت بينهما صداقة دامت لـ 50 عاما.

وقال الفنان محمد علي رزق في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه يجسد شخصية مصطفى ضرغام شقيق عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق الذي يتعرض للقتل من قبل عائلة زوج شقيقته، الأمر الذي أصاب شقيقته بحزن كبير، وجعلها تخطط للانتقام من عائلة زوجها.

وأشار رزق، أنه لا يستطيع كشف الأحداث أكثر من ذلك، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.