أول لاتيني نال "غرامي".. رحيل الموسيقي إدي بالميري عن 88 عامًا

توفي الموسيقي اللاتيني الشهير إدي بالميري، أول فنان لاتيني يفوز بجائزة "غرامي"، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وأعلنت شركة فانيا ريكوردز وفاته مساء الأربعاء، فيما أكدت ابنته، جابرييلا بالميري، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن والدها توفي في وقت سابق من ذلك اليوم في منزله بولاية نيوجيرسي، بعد صراع مع المرض.

وكان بالميري عازف بيانو، وملحنًا، وقائد فرقة موسيقية، ويُعد أحد أبرز رموز الموسيقى اللاتينية المعاصرة.

وفاز خلال مسيرته بـ8 جوائز غرامي، أولها عام 1975، كما أطلق ما يقرب من 40 ألبوماً موسيقيًا جمع فيها بين السالسا والجاز والتقاليد الكاريبية.

وُلد إدي بالميري في حي هارلم الإسباني بمدينة نيويورك في 15 ديسمبر/كانون الأول 1936 لعائلة من أصول بورتوريكية.

بدأ دراسة العزف على البيانو في سن مبكرة، تمامًا مثل شقيقه الموسيقي المعروف تشارلي بالميري، لكنه في سن الثالثة عشرة اتجه إلى العزف على الطبول في أوركسترا عمه، قبل أن يعود لاحقًا إلى البيانو الذي صنع شهرته.

تُعد مسيرة بالميري حجر أساس في تطور موسيقى السالسا والجاز اللاتيني، إذ مزج بين الإيقاعات التقليدية والابتكار الفني، وظل مؤثرًا على أجيال من الموسيقيين في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.