الجزائر.. انهيار أم تسببت في مصرع طفلها دون أن تقصد

في حادث سير مأساوي هز المجتمع المحلي بولاية سطيف الجزائرية، انهارت أم نفسيًّا وعصبيًّا وتمّ نقلها إلى المستشفى بعد أن تسببت دون أن تقصد في مصرع طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، فيما أصيبت هي بجروح طفيفة.

وكادت الأم تفقد الوعي من شدة الصدمة حين رأت طفلها يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام عينيها بعد أن فوجئت بقناة محفورة على جانب الطريق وسقطت السيارة فيها دون أن تنتبه.

وشهد الواقعة الطريق 12 بالمدخل الشمالي لقرية "تينار" التابعة لبلدية "أولاد صابر"، دائرة قجال، إذ تم نقل الأم لتلقي العلاج بمستشفى "سعادنة عبد النور" حيث كانت في حالة سيئة من الانهيار الشامل والذهول بسبب ما حدث.

وبحسب شهود عيان، فإن الطاقم الطبي يشدد رقابته على الأم حرصًا على سلامتها حتى لا تؤذي نفسها تحت وطأة الشعور بالذنب، ولا سيما أن طفلها تم إيداعه بالمشرحة الخاصة بالمستشفى نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث وقع في المنطقة ذاتها التي شهدت حوادث سير مأساوية أخرى في الأشهر الماضية؛ ما جعل نشطاء يطالبون بتحسين البنية التحتية للطريق والقيام بإجراءات السلامة اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث.



