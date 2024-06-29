ديمة بياعة: النجوم السوريون ساعدوا نجمات لبنان في الوصول للشهرة‎

سبّبت تصريحات الفنانة السورية ديمة بياعة، حول دور النجوم السوريين في شهرة النجمات اللبنانيات، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض ومنتقد لتكرار هذا الموضوع بشكل دائم.

وقالت بياعة في لقاء مع محمد قيس، في برنامج "عندي سؤال" إن: "نجوم سوريا في التمثيل، هم من صنعوا النجمات اللبنانيات وأوصلوهم للشهرة"، في حين لم تكن الممثلة السورية النجمة، بحاجة للمساعدة.

واعتبرت ديمة أن المسألة طبيعية، نظراً لمكانة الدراما السورية وخبرتها ونجومها الكثر. وقالت إن نجمات لبنان كلهن صديقاتها، وهي تحبهن كثيراً، وهنّ رائعات، ولن يغضبن من الحقيقة بالتأكيد.