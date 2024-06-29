ديمة بياعة: النجوم السوريون ساعدوا نجمات لبنان في الوصول للشهرة
سبّبت تصريحات الفنانة السورية ديمة بياعة، حول دور النجوم السوريين في شهرة النجمات اللبنانيات، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض ومنتقد لتكرار هذا الموضوع بشكل دائم.
وقالت بياعة في لقاء مع محمد قيس، في برنامج "عندي سؤال" إن: "نجوم سوريا في التمثيل، هم من صنعوا النجمات اللبنانيات وأوصلوهم للشهرة"، في حين لم تكن الممثلة السورية النجمة، بحاجة للمساعدة.
واعتبرت ديمة أن المسألة طبيعية، نظراً لمكانة الدراما السورية وخبرتها ونجومها الكثر. وقالت إن نجمات لبنان كلهن صديقاتها، وهي تحبهن كثيراً، وهنّ رائعات، ولن يغضبن من الحقيقة بالتأكيد.
وذكّرت ديمة، بما صرحت به نادين نجيم، قبل فترة، حول تجربتها الفنية، عندما قالت إنها لم تكن مشهورة قبل مشاركتها مع النجوم السوريين في الأعمال المشتركة.
وقالت ديمة: "بياخدوا العقل، فنانات لبنان، ورفقاتي كلن، نادين وسيرين، سيرين عاملة قبل، خليني شيل سيرين لأنو شاغلة قبل، بس نادين كان أول عمل إلها لو".
ولم توافق ديمة على كلام محمد قيس، حول مساهمة مسلسل "لو" في انتشارها عربياً، وقالت: "أنا انتشرت عربياً من قبل، كنت عاملة مسلسل صبايا، في أكتر من صبايا عمل انتشار عربي؟ كتير من العالم بنادوني لهلق نور".
تصريحات بياعة، تبعها سيل واسع من التعليقات التي انتقد بعضها ديمة ووصف كلامها بالجارح، فيما قال آخرون إنها الحقيقة ويجب ألا تغضب أحداً. وسخر آخرون من تكرار هذه النقطة في معظم حوارات الفنانين السوريين واللبنانيين.