قررت جهات التحقيق في مصر، أمس الخميس، إخلاء سبيل البلوغر المصرية روكي أحمد بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 200 دولار أمريكي)، بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

ووجهت النيابة العامة للبلوغر الشهيرة عدة اتهامات من بينها "تسهيل الدعارة وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي".

ونفت روكي أحمد أمام جهات التحقيق الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تعمل عارضة أزياء، بالإضافة إلى عملها بإعلانات منتجات البشرة والأزياء على صفحتها، وبثها فيديوهات لتعليم الفتيات كيفية الاهتمام بأنفسهن والعناية ببشرتهن.

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والاسم الحقيقي للبلوغر هو رقية أحمد الصافي، 30 سنة.

وبدأت رحلتها مع الشهرة بالصدفة قبل سنوات، حين انتشرت صورة لبطاقتها الشخصية على صفحات السوشيال ميديا.

واستغلت روكي تلك الشهرة، وأنشأت صفحات على منصات التواصل المختلفة، ولا سيما "فيسبوك" و"إنستغرام"، ومع زيادة عدد متابعيها، بدأت في نشر صور "شبه عارية"، وبث فيديوهات "غير لائقة" تظهر فيها بملابس مكشوفة، ليتجاوز عدد متابعيها الـ3 ملايين شخص.