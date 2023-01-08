منها مدينة عربية.. مدن ساحلية حول العالم للاستمتاع بعطلة هادئة (صور)
تمنح الكثير من المدن حول العالم زوارها تجارب فريدة من نوعها، وتعد المدن الساحلية واحدة منها، ونظرًا لكونها تقع بجانب المسطحات المائية، فهي تقدم الكثير من الأشياء المثيرة التي يمكن رؤيتها والقيام بها.
وفيما يلي قائمة بالمدن الساحلية حول العالم التي يمكن زيارتها للحصول على بعض التجارب الفريدة:
مانارولا
تقع قرية مانارولا في مقاطعة لا سبيتسيا، شمال إيطاليا وهي بلدة صغيرة وجميلة ومليئة بالأشياء المثيرة التي يمكن القيام بها، وتتميز هذه القرية بالمباني الملونة التي تقع أمام المحيط مباشرة.
ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة في هذه المدينة مثل المشي لمسافات طويلة والسباحة وزيارة الأماكن التاريخية أو المتاجر والمطاعم والفنادق المطلة على البحر.
ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالمأكولات البحرية اللذيذة والإطلالات الخلابة على مزارع الكروم.
بلاسينثيا
تقع مدينة بلاسينثيا على الساحل الجنوبي لبليز، ويمكن للزوار الاستمتاع بالكثير من الشواطئ الرملية البيضاء والغابات ذات المناظر الخلابة.
يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالغوص والغطس وصيد الأسماك والتجديف بالكاياك.
لونينبورج
تعد لونينبورج مدينة ساحلية كندية هادئة، يمكن للزوار للاستمتاع بالمباني الاستعمارية البريطانية المذهلة والمأكولات البحرية والمناظر الساحلية في المدينة.
تاماريندو
تقدم مدينة تاماريندو في كوستاريكا، سحرًا لا مثيل له للسياح من جميع أنحاء العالم، وتتميز المدينة بأجوائها الهادئة وشواطئها الجميلة والتي يمكن ممارسة فيها أفضل تجربة لرياضة ركوب الأمواج في العالم، إلى جانب ذلك، تقدم مدينة تاماريندو فرصة للاستمتاع بصيد الأسماك.
سيدي بو سعيد
تتميز مدينة سيدي بوسعيد في تونس بشوارعها الخلابة المرصوفة بالحصى والمنازل باللون الأزرق والأبيض، كما تمتلك العديد من الفنادق الفاخرة مع المناظر الساحلية الجميلة لمنح شعور بالاسترخاء، وتضم المدينة مطاعم ومقاهي ومعارض فنية واستوديوهات.
كوتور
تقع مدينة كوتور على ساحل الجبل الأسود وتحيط بها الجبال الشاهقة وتطل على المناظر الخلابة للنهر، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمشاركة في تجارب المغامرات؛ بما في ذلك الرحلات البحرية والمشي لمسافات طويلة.
وتتمتع المدينة أيضًا بتاريخ غني، حيث تمتلئ بالجدران والمدن القديمة من العصور الوسطى والكثير من الهياكل الحجرية وكاتدرائية بنيت في العام 1166.
بوسيتانو
تثير مدينة بوسيتانو في إيطاليا إعجاب الزوار بسبب مبانيها الملونة التي تقع على قمة التلال الشاهقة أمام البحر الأبيض المتوسط، كما يمكن الاستمتاع بالكنائس المذهلة وأماكن التسوق والمتاحف المثيرة.
يوجد العديد من المطاعم والبارات والفنادق في هذه المدينة التي تقدم إطلالات رائعة على البحر مع الكثير من الشواطئ المذهلة.