منها مدينة عربية.. مدن ساحلية حول العالم للاستمتاع بعطلة هادئة (صور)

تمنح الكثير من المدن حول العالم زوارها تجارب فريدة من نوعها، وتعد المدن الساحلية واحدة منها، ونظرًا لكونها تقع بجانب المسطحات المائية، فهي تقدم الكثير من الأشياء المثيرة التي يمكن رؤيتها والقيام بها.

وفيما يلي قائمة بالمدن الساحلية حول العالم التي يمكن زيارتها للحصول على بعض التجارب الفريدة:

مانارولا

تقع قرية مانارولا في مقاطعة لا سبيتسيا، شمال إيطاليا وهي بلدة صغيرة وجميلة ومليئة بالأشياء المثيرة التي يمكن القيام بها، وتتميز هذه القرية بالمباني الملونة التي تقع أمام المحيط مباشرة.

ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة في هذه المدينة مثل المشي لمسافات طويلة والسباحة وزيارة الأماكن التاريخية أو المتاجر والمطاعم والفنادق المطلة على البحر.

ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالمأكولات البحرية اللذيذة والإطلالات الخلابة على مزارع الكروم.