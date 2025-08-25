"ذا روك" يشارك لحظات عائلية مؤثرة في هاواي (فيديو)

شارك النجم العالمي دواين جونسون، المعروف بـ"ذا روك"، تجربة عائلية مؤثرة أثناء زيارته لهاواي، حيث أدى رقصة ساموية تقليدية مقدسة مع والدته آتا جونسون وبناته الثلاث.

ونشر ذا روك، البالغ من العمر 53 عامًا، مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" تظهر فيه العائلة على خشبة المسرح بين أشجار النخيل، وهم يؤدون رقصة التاوالوجا، التي تُعد من الطقوس المقدسة في ساموا.

وشرح ذا روك عناصر الرقصة التقليدية، قائلاً إنه خلع قميصه احترامًا لتقليد رجال ساموا الذين يعرضون وشمهم البولينيزي ويحكون من خلاله قصصًا عائلية وثقافية، وأضاف: "أصفع الأرض كطريقة لإظهار احترامي لأهمية هذا الأمر ومدى قدسية أرضنا، مع بناتي يرقصن بجانبي".

ووصف النجم الرقصة بأنها "عاطفية" وأن المشاعر التي شعرت بها لا يمكن إلا أن تُحسّ، مضيفًا: "إنها المانا"، في إشارة إلى القوة الروحية للطاقة التي تحملها الرقصة، مشددًا على أهمية تكريم العائلة والثقافة.

وتفاعل النجم العالمي مع المعجبين بشأن خططه لزيارة ساموا مع عائلته قريبًا، مؤكدًا: "ابنتاي الصغيرتان لم تزورا ساموا من قبل، وستكون عودتنا إلى الوطن تجربة رائعة".

ويُذكر أن ذا روك أب لثلاث بنات: سيمون، 24 عامًا، من زوجته السابقة داني غارسيا، وياسمين، 9 سنوات، وتيانا، 6 سنوات، من زوجته الحالية لورين هاشيان.

وكان دواين قد أعرب سابقًا عن حبه العميق لهاواي، حيث قضى جزءًا من طفولته، مؤكدًا أن زياراته المتكررة للولاية تعيد إليه ذكريات جميلة ولحظات لا تُنسى من شبابه، مشيرًا إلى أن هاواي جزء من دمه وهو دومًا ما يعود إليها.