مشهد مهيب.. توقف السيارات لمرور قطيع كبير من الإبل في عُمان (فيديو) | إرم نيوز

خطف مقطع فيديو تم تصويره في عُمان، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعجبهم توقف السيارات الفارهة على جانبي الطريق، لأجل مرور قطيع كبير من الإبل.

ويظهر في الفيديو المتداول، قطيع الجِمال وهو يعبر الطريق السريع في إحدى مناطق محافظة ظفار، التي تستقطب عدداً كبيراً من السياح هذه الأيام.

ولم ينشغل راعي القطيع بإبله التي قارب عددها المئة رأس، فقد توقفت الحركة على جانبي الطريق تماماً، بينما نزل بعض سائقي المركبات ومرافقيهم، لالتقط صور ومقاطع فيديو للمشهد المهيب.

وتناقل مدونون في عُمان، وفي دول عربية وأجنبية أخرى، ذلك الفيديو الذي يظهر الإبل من كل الاتجاهات بفعل تصويره بطائرة "درون".

وكتب أحد المعلقين على الفيديو باللغة الإنجليزية، ما معناه: "لا أصدق أن هذا القطيع الكبير ما يزال موجوداً في هذا العصر".

فيما وصف عبدالرحمن السليمان، وهو أكاديمي متخصص باللغات والأدب، مشهد الإبل بالقول: "لسان حال الجمل يقول: واثق الخطوة يمشي ملكًا".

وتنتشر ملايين الإبل في دول الخليج العربي التي تعد موطناً قديماً لها، وقد ارتبطت بماضي شبه الجزيرة العربية، وحضرت في كثير من الأحداث والقصص.