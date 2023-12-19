"التكية".. صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

رسمت صور طوابير طويلة وساعات انتظار من أجل الحصول على وجبة طعام، صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب منذ نحو شهرين ونصف الشهر، قضت على آخر مقومات الأمن الغذائي الفقير أصلاً لنحو 2.3 مليون فلسطيني.

واجتمعت لدى هؤلاء معاناة الفقر والعوز والحرب والنزوح، لتجبرهم على الوقوف في هذه الطوابير أمام ما يعرفه الفلسطينيون بـ"التكية"، أملاً بالحصول على ما ينقذهم ولو مؤقتاً من أزمة جوع كارثية يعيشها الغزيون.