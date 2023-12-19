"التكية".. صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
رسمت صور طوابير طويلة وساعات انتظار من أجل الحصول على وجبة طعام، صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب منذ نحو شهرين ونصف الشهر، قضت على آخر مقومات الأمن الغذائي الفقير أصلاً لنحو 2.3 مليون فلسطيني.
واجتمعت لدى هؤلاء معاناة الفقر والعوز والحرب والنزوح، لتجبرهم على الوقوف في هذه الطوابير أمام ما يعرفه الفلسطينيون بـ"التكية"، أملاً بالحصول على ما ينقذهم ولو مؤقتاً من أزمة جوع كارثية يعيشها الغزيون.
انتشرت "التكيات" في مدينة رفح التي أصبحت تحتضن أكثر من 800 ألف نازح وصلوا إليها من مناطق مختلفة في القطاع، بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح برياً عدداً من مدن القطاع، ودمر أجزاء واسعة منها.
وقال الخمسيني محمد سلامة وهو ينتظر للحصول على الطعام أمام إحدى التكيات الخيرية غرب مدينة رفح: "أنا نازح من الشمال نحو الجنوب، حيث خرجت من منزلي دون أن أحمل أياً من مستلزمات بيتي، وأنا حالياً في رفح لا أجد الأكل أو حتى الخبز أو المياه الصالحة للشرب".
سلامة الذي يسكن مع أسرته المكونة من ثمانية أشخاص في خيمة من النايلون، يضيف لـ"إرم نيوز": "أنام على الأرض وتوقف عملي وجميع مدخراتي نفدت خلال الحرب، وليس لدي القدرة على توفير مستلزمات أبنائي، واضطررنا للوقوف في هذا الطابور للحصول على الطعام".
وقالت ليلى جبر، من مخيم الشاطئ الذي نزحت هي الأخرى لمدينة رفح، إن "المواد الغذائية غير متوافرة وكذلك الدقيق اللازم لصناعة الخبز، وإن توافر فإن سعره يكون مرتفعاً جداً".
وأضافت جبر، لـ"إرم نيوز": "نضطر للوقوف في هذه الطوابير المهينة، ثم نذهب لطوابير أخرى حتى لدخول المراحيض"، وختمت: "الوضع المعيشي للنازحين لا يطاق، حصلنا على كيس دقيق صغير لكنه نفد خلال أيام، وفضلنا أن نأكل الخبز بدون أي شيء عندما كان متوافراً، لكن الآن نحن مضطرون للبحث عن أي مصدر لإطعام أطفالي".