فيلم "ني تشا 2" يُكرم الأساطير الصينية في هوليوود

ترى الممثلة ميشيل يوه، الحائزة على جائزة أوسكار، أن الوقت حان لأن تهتم هوليوود أكثر بالشخصيات الأسطورية الآسيوية مثل التي ظهرت في الفيلم الصيني "ني تشا 2"، الذي أصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات تاريخيًا على مستوى العالم.

وقالت يوه، التي تؤدي بصوتها دور والدة ني تشا في دبلجة الفيلم باللغة الإنجليزية، لرويترز: "إنهم محاربون ..وأعتقد أنهم مثل زيوس، كما تعلمون، وثور، لكن هذه شخصيات أسطورية خاصة بنا. وأعتقد أن هذا أمر مهم للغاية، لأنك عندما تتعرف على أساطير ثقافة أخرى، يكون لديك فهم أفضل وأعمق وتعلمك أن تتقبل شيئًا مختلفًا".

ويشكل فيلم "ني تشا 2" الذي توزعه شركة "إيه24" امتدادًا لأحداث الفيلم الأول "ني تشا" الذي صدر عام 1999.

وحقق الفيلم الأصلي إيرادات أكثر من 700 مليون دولار في أنحاء العالم.

وتشير بيانات منصة "ماويان" لبيع التذاكر إلى أن الجزء الثاني، الذي كان في الأصل بلغة الماندرين، حقق نجاحًا كبيرًا عندما تفوق على فيلم (إنسايد أوت 2) من إنتاج شركة بيكسار في فبراير شباط، ليصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات على مستوى العالم تاريخيًا.

وجمع فيلم "ني تشا 2" إجمالي 12.3 مليار يوان (1.69 مليار دولار) من بيع التذاكر، بما في ذلك المبيعات المسبقة والأرباح الخارجية، مما يجعله ثامن أعلى فيلم يحقق إيرادات في شباك التذاكر على مستوى العالم تاريخيًا.