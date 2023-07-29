مقتل 4 أشخاص جراء حريق في كربلاء

لقي 4 أشخاص مصرعهم، الجمعة، جراء حريق في كربلاء وسط العراق، كما أعلن الدفاع المدني، الذي أكد السيطرة على الحريق، حيث تقام حاليًا مراسم عاشوراء التي يشارك فيها سنويًا مئات الآلاف من الزوار الشيعة.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني أن الحريق اندلع في سوق تجاري "قرب ضريح الإمام الحسين"، مضيفًا أنه، وفق "المعلومات الأولية"، فإن الحريق قد حصل بسبب "أسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في أحد المواكب الحسينية"، وهي خيام تقدّم الطعام للزوار.

وتمكن عناصر الدفاع المدني من "إحكام سيطرتهم الكاملة على الحريق" الذي وقع وسط سوق تجاري قديم، وفق البيان الذي أشار إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى مكان الحريق "بوقت قياسي رغم صعوبة حركة آليات الإطفاء بسبب حشود الزائرين في مواقع الحادث، وسرعة انتشار الحريق".

وفي آب/أغسطس 2022، قُتل 5 زوار إثر انهيار مزار شيعي في محافظة كربلاء.