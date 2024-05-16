"شرط غريب" لحضور حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي يقام في إمارة دبي21 يونيو/حزيران المقبل، عن أبرز شروط حضور الحفل، مشيرة إلى أنها تتضمن بندًا خاصًّا بمنع اصطحاب "الأطفال الرضع".

وتتضمن بقية شروط الحفل منع الدخول مجددًا لمن خرج من القاعة أثناء بدء الحفل لأي سبب من الأسباب، مع التأكيد على أن السن المسموح له بالحضور يبدأ بحسب بطاقة الهوية من عامين فما فوق، فضلا عن التحقق من مصداقية التذكرة.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تحيي شيرين حفلا كبيرا في تركيا هذا الصيف بحسب الشركة المنظمة التي نشرت بوستر الحفل على حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة: "انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في مدينة إسطنبول يوم 3 أغسطس صيف 2024".

وكانت الفنانة المصرية أرجعت سبب بكائها في حفلها الأخير بالكويت، إلى تأخير طرح أعمالها لدى شركة "روتانا"، مشيرة ، في بيان صحفي، إلى أن الخلافات عادت بينها وبين الشركة ولم تنتهِ بعد، رغم تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح روتانا. فيما خرجت "روتانا" نافية تصريحات شيرين.