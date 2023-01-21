لماذا يحظر المتحف البريطاني استخدام مصطلح "مومياء"؟

في خطوة غريبة وسابقة من نوعها، قرر المتحف البريطاني حظر استخدام مصطلح "مومياء" لوصف رفات قدماء المصريين.

وأوضح مديرو ومسؤولو المتحف أن مصطلح "مومياء" mummy فيه "عدم احترام" وغير إنساني لوصف رفات قدماء المصريين التي يبلغ عمرها 3 آلاف عام.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار المسؤولون إلى أنه سيتم استبدال لفظ "مومياء" بـ "رفات مُحنطة" mummified remains أو "شخص مُحنط" mummified person.