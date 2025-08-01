حالة وفاة وعدة إصابات.. كارثة في حفل محمد رمضان (فيديو)

شهد حفل الفنان المصري محمد رمضان، مساء الخميس، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة أحد أفراد طاقم العمل وإصابة آخرين، وذلك خلال عرض الألعاب النارية المصاحب للحفل، ما تسبب في حالة من الذعر بين الجمهور وإرباك الأجواء.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن سيارات الإسعاف والجهات الأمنية وصلت إلى الموقع فور وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي الرعاية الطبية.

وقرر محمد رمضان إنهاء الحفل قبل موعده المقرر، ورفض مغادرة المكان حتى تأكد من مغادرة جميع الحضور بسلام. كما صعد على المسرح ليبلغ الجمهور بتفاصيل الحادث، قائلاً: "مضطر أنهي الحفلة علشان في واحد مات 2 اتصابو إصابة خطيرة"، داعيًا الحاضرين إلى عدم التجمهر والتعاون مع الجهات المختصة.

وأكدت تقارير لاحقة أن الحادث أسفر عن إصابات متعددة.

وكان رمضان قد بدأ حفله بتقديم مجموعة من أشهر أغنياته مثل "ثابت" و"نمبر وان"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما فاجأ الحاضرين بمشاركة فرقة "المدفعجية" على المسرح، في ظهور مشترك بعد فترة غياب.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الفنية، بينهم الفنان أحمد فهيم، فيما كان الفنان المصري قد روّج للحفل قبل أيام عبر صفحاته الرسمية، معلنًا نفاد التذاكر بالكامل، واصفًا الحدث بأنه "أكبر إقبال جماهيري في تاريخ الساحل الشمالي".