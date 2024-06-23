حقيقة صادمة.. الشاهد على صحة كوكب الأرض في خطر (صور)

على تلة مكسوة بالزهر مطلة على البحر، بات مشهد الفراشات أكثر ندرة، بعدما كانت تقدم للفضوليين أروع ألوان الطبيعة... وهنا، كما الحال في سائر مناطق ألبانيا، بات نصف الفراشات في خطر.

فمن بين أنواع الفراشات الـ207 المحصاة رسمياً، ثمة 91 نوعاً مهدداً بالانقراض، و58 معرّضاً لخطر كبير، وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وتقول فيونا سكنديري، وهي طالبة علوم طبيعية في العاصمة تيرانا، "بسبب تأثير النشاط البشري على الطبيعة، وكذلك بسبب تغير المناخ، أخذت الفراشات الجميلة باختفائها عن المنطقة جزءاً من روحي معها، وجزءاً من سعادتي".