من الآنسة رجوة إلى الأميرة.. كيف تمنح الألقاب في الأردن؟

تدخل الآنسة رجوة السيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعد غدٍ الخميس إلى الأسرة المالكة في الأردن لتتحول الصفة التي تسبق اسمها من آنسة إلى أميرة، وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الأسرة المالكة.

وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين في حديث لـ "إرم نيوز" إن انضمام عضو جديد إلى الأسرة المالكة، يستدعي أن يُطلق عليه اللقب الأميري عملًا بأحكام قانون الأسرة المالكة.

وتحدد الأسرة المالكة في الأردن الأعضاء فيها بموجب أحكام القانون الصادر في العام 1937.

ويشمل القانون فرع الأمير عبد الله الأول ابن الحسين، ولا يشمل ذرية الإناث منهم اللواتي يتزوجن من غير أعضاء الأسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة.

ويشمل أيضًا أولاد الراحل الملك حسين ذكورًا وإناثًا، وزوجات أعضاء الأسرة المالكة وأراملهم حتى يتزوجن.