دراسة: حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية لن يكون كافيا

وارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حوالي 1,2 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وهو رقم يقول مؤلفو الدراسة إنه "مرتفع جدا".

وأشار الخبراء إلى أنه "إذا أردنا منع تعرض نسبة كبيرة من البشرية لأضرار كبيرة، يجب أن يكون الحد الصحيح للاحترار درجة مئوية واحدة أو أقل"، ويجب خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حاليا عند 420 جزءا في المليون، إلى 350 جزءا في المليون.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، يوهان روكستروم: "نحن في العصر البشري الحديث نعرض استقرار الكوكب ومرونته للخطر"، مشيرا إلى حقبة جيولوجية جديدة اتّسمت ببصمة البشر على الكوكب.

وروكستروم هو أحد المبادرين لمفهوم "الحدود الكوكبية"، وهي الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها.

وفي العام 2009، حدد هو وزملاؤه تسعة من هذه الحدود وقدّروا أنه تم تجاوز ثلاثة منها: غازات الدفيئة التي تعمل على رفع حرارة الكوكب، وتسريع انقراض الأنواع، وزيادة النيتروجين والفوسفور في البيئة (بشكل أساسي من الأسمدة).