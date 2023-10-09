تقرير: غياب هويات التعريف للانتخابات يثير جدلًا في بريطانيا

أفادت دراسة حديثة، أن 15% من سكان العاصمة البريطانية لندن، لا يملكون هويات التعريف اللازمة للمشاركة في الانتخابات المحلية.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الدراسة المثيرة للقلق، والتي أعدها حزب العمال وتم الكشف عنها بالتزامن مع تقرير جديد للجنة الانتخابية، تسلط الضوء على التفاوتات المحتملة في الوصول إلى صناديق الاقتراع، والتي تؤثر بشكل خاص على الشباب والأفراد من خلفيات الأقليات العرقية.

وتشمل هويات التعريف المقبولة، بموجب القواعد الجديدة، جوازات السفر ورخص القيادة وتصاريح حافلة كبار السن أو المعاقين وبطاقة أويستر للأفراد البالغين من العمر 60 عامًا وما فوق.

وقد أثارت نتائج الدراسة جدلًا متجددًا بشأن نزاهة العملية الانتخابية، حيث أدان عمدة لندن صادق خان، وهو من أشد منتقدي قواعد التعريف الجديدة، هذا الوضع بشدة، ووصفه بأنه "اعتداء" على الحقوق الأساسية للناخبين.

وأشارت إلى أن 20% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يجدون أنفسهم بلا قواعد التعريف المطلوبة، وهي نسبة تتناقض بشكل حاد مع النسب المسجلة في الفئات العمرية من 35 إلى 49 عامًا ومن 50 إلى 64 عامًا، حيث بلغت 12% و13% على التوالي.