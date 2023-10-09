تقرير: غياب هويات التعريف للانتخابات يثير جدلًا في بريطانيا
أفادت دراسة حديثة، أن 15% من سكان العاصمة البريطانية لندن، لا يملكون هويات التعريف اللازمة للمشاركة في الانتخابات المحلية.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الدراسة المثيرة للقلق، والتي أعدها حزب العمال وتم الكشف عنها بالتزامن مع تقرير جديد للجنة الانتخابية، تسلط الضوء على التفاوتات المحتملة في الوصول إلى صناديق الاقتراع، والتي تؤثر بشكل خاص على الشباب والأفراد من خلفيات الأقليات العرقية.
وتشمل هويات التعريف المقبولة، بموجب القواعد الجديدة، جوازات السفر ورخص القيادة وتصاريح حافلة كبار السن أو المعاقين وبطاقة أويستر للأفراد البالغين من العمر 60 عامًا وما فوق.
وقد أثارت نتائج الدراسة جدلًا متجددًا بشأن نزاهة العملية الانتخابية، حيث أدان عمدة لندن صادق خان، وهو من أشد منتقدي قواعد التعريف الجديدة، هذا الوضع بشدة، ووصفه بأنه "اعتداء" على الحقوق الأساسية للناخبين.
وأشارت إلى أن 20% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يجدون أنفسهم بلا قواعد التعريف المطلوبة، وهي نسبة تتناقض بشكل حاد مع النسب المسجلة في الفئات العمرية من 35 إلى 49 عامًا ومن 50 إلى 64 عامًا، حيث بلغت 12% و13% على التوالي.
وفي الوقت ذاته، كشف تحقيق اللجنة الانتخابية في الانتخابات المحلية لشهر أيار 2023 في إنجلترا، أن 1% من الناخبين امتنعوا عن الحضور لصناديق الاقتراع بسبب عدم حيازتهم لقواعد التعريف المطلوبة.
ووفق الصحيفة، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 5% بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عامًا والذين ينتمون إلى الأقليات العرقية.
يأتي هذا الوضع في سياق سياسة جديدة تمهيدية قدمتها حكومة الحزب الحاكم في المملكة المتحدة، والتي تجعل التحقق من الهوية إلزاميًا لاستلام بطاقة الاقتراع في مراكز الاقتراع.
وقد تم تنفيذ هذه السياسة لأول مرة خلال الانتخابات المحلية هذا العام، ومن المقرر توسيعها لتشمل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في وقت لاحق من العام، بما في ذلك الانتخابات المقبلة لمنصب عمدة لندن.
وبينما يجادل المؤيدون بأن هذه التدابير ضرورية لمنع تزوير الانتخابات، يعبر المنتقدون عن مخاوفهم من أن هذه السياسة قد تثني الأجيال الشابة والأفراد من الأقليات العرقية عن المشاركة في العملية الديمقراطية.
وبحسب الصحيفة، يدعو صادق خان بنشاط إلى إطلاق حملة توعية عامة ممولة بشكل جيد تستهدف الأشخاص الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات، محذرًا من العواقب.
المصدر: صحيفة " الإندبندنت " البريطانية