أحضان وقبلات.. ترامب يلفت الأنظار خلال مواساة إريكا أرملة كيرك (فيديو)‎

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنصة الرئيسة في حفل تأبين تشارلي كيرك صديقه وداعمه الشاب، الذي رحل مؤخراً، ليواسي زوجته في مصابها الأليم.

لكن مشهد المواساة كان لافتاً للأنظار بشدة، حيث احتضن الرئيس الأمريكي إريكا، وقبّلها، وظل واقفاً إلى جوارها لعدة دقائق وهو يلف ذراعه حولها، في لقطة المراسم.

وتحت عنوان "إحياء واحتفاء.. وداعاً تشارلي كيرك"، نشر البيت الأبيض مقطعاً مجمعاً يظهر لقطات من حفل التأبين، تضمن مشاهد مواساة الرئيس الأمريكي لإريكا.

وصعدت إريكا، في ختام مراسم التأبين الحاشدة، وأمام الآلاف ممن تواجدوا في مدرجات الملعب، وسط تصفيق حار استمر لعدة دقائق فيما كانت أرملة كيرك تحاول السيطرة على مشاعرها.

وفي النهاية، ألقت إريكا كلمتها بتأثر شديد وكلمات ممزوجة بالدموع معلنة الصفح عن قاتل زوجها الراحل، في خطوة فاجأت بل صدمت الجميع.

وقالت: "اليسوع طلب المغفرة لأعدائه. ذلك الرجل. ذلك الشاب. أنا أسامحه. الجواب على الكراهية ليس الكراهية. الجواب، كما نعلم من الإنجيل، هو الحب. إنه دائما الحب".

بعد ذلك، تحدثت إريكا عن "إخلاص كيرك للمسيحية وعائلته ونشاطه السياسي"، قائلة: "بعد اغتيال تشارلي، لم نشهد عنفا، لم نشهد شغبا، لم نشهد ثورة، بل رأينا ما كان زوجي يدعو الله أن يراه في هذا البلد، شهدنا نهضة".

وفي ختام كلمتها، صعد الرئيس دونالد ترامب إلى جوار إريكا على المنصة، وقبّلها واحتضنها مكملاً المشهد الوداعي المفعم بالمشاعر.

وكان الرئيس الأمريكي قد حضر مع قادة إدارته مراسم التأبين، التي أقيمت في ملعب لكرة القدم بمدينة "فينيكس" في ولاية "أريزونا"، وسط إجراءات أمنية مشددة جداً.

وألقى ترامب كلمة وداعية، ووصف كيرك بأنه "عملاق الجيل ونجم لامع، في مراسم جمعت بين أجواء نهضة دينية وتجمع انتخابي لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وحوّل الرئيس الأمريكي مراسم التأبين إلى ساحة حرب ضد اليسار الأمريكي الذي حمّله المسؤولية في اغتيال كيرك الناشط اليميني المقرب من ترامب والداعم له بقوة.

وكان كيرك تعرض للاغتيال من قبل قناص أطلق عليه رصاصة في الرقبة أسفرت عن مقتله في الحال، خلال إلقائه كلمة في تجمع داخل حرم جامعي بولاية "يوتاه".

وبعد عملية بحث استمرت أكثر من 33 ساعة أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الاغتيال، قائلة إنه يحمل أفكاراً تؤيد المثلية الجنسية والفاشية.