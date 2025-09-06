صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين

بائعتا مناديل.. نهاية حزينة لطفلتين سوريتين في العراق

حالة غرق المصدر: istock
قحطان العبوش
قحطان العبوش
06 سبتمبر 2025، 9:49 ص

لقيت شقيقتان سوريتان في سن الطفولة مصرعهما غرقاً في نهر بمدينة الناصرية العراقية؛ حيث تعيشان فيها مع عائلتهما.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشقيقتين تبلغان من العمر 8 و9 سنوات، وقد غرقتا أثناء تواجدهما قرب متنزه الناصرية المطل على نهر الفرات.

وذكرت قناة "السومرية" التلفزيونية المحلية، أن الطفلتين كانتا برفقة ذويهما عندما سقطتا في مياه النهر أثناء اللعب قربه، ما أدى إلى غرقهما.

وتمكن فرق إنقاذ ومتطوعون من انتشال جثتي الطفلتين ونقلهما إلى قسم الطب العدلي في المدينة، ضمن التحقيقات في الحادثة قبل تسليمهما لذويهما.

وقال سكان محليون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطفلتين كانتا تمتهنان بيع علب المناديل والتسول في شوارع المدينة التي يعيشان فيها.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السوريين في العراق، لكن البلاد استقبلت عدداً كبيراً منهم في سنوات الحرب التي أعقبت العام 2011، وكثير منهم مخالف لقوانين الإقامة والعمل.

