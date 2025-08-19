جورج وسوف وآدم.. تناغمٌ طربي يجمع جيلين على خشبة المسرح

لطالما شكّل الفنان السوري جورج وسوف، المُلقّب بـ"سلطان الطرب"، والفنان اللبناني آدم، ثنائية غنائية ناجحة، أثارت إعجاب الجماهير وأشعلت حماستهم في عدد من الحفلات والفعاليات الضخمة على امتداد العالم العربي.

تقدير مُتبادل

هذا التقدير المتبادل بين الفنانين ليس مجرد مجاملة فنية، بل هو اعتراف ضمني بامتداد خط الطرب العربي بين جيلين، الأول حمل الراية لعقود، والثاني يحاول أن يصون هذا الإرث ويجدده في ساحة غنائية، تشهد تغيرات مُتسارعة في ملامحها.

جسر بين الماضي والحاضر

وأشادت مصادر إعلامية لبنانية بثنائية جورج وسوف وآدم، مؤكدة أن تعاونهما الفني في عدد من الحفلات يشكّل بُعدًا رمزيًا يشبه جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، ويُبقي على نبض الطرب حيًا وسط إيقاعات سريعة وتجارب غنائية سطحية تهيمن على المشهد الموسيقي المعاصر.

وتجلّى هذا الانسجام بوضوح في مواقف عدة، حيث عبّر جورج وسوف عن إعجابه الكبير بموهبة آدم، مبرزًا احترامه لصوته وقدرته الفائقة على أداء الأغاني الطربية بأسلوب يمزج بين الأصالة والحداثة. بالمقابل، لم يتردد آدم في الثناء على أداء الوسوف في مناسبات عدة، مشيدًا بحضوره الفني وإحساسه العميق في الغناء.

جورج وسوف وآدم في لبنان والأردن

في هذا السياق، أشعل الثنائي جورج وسوف وآدم حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 15 أغسطس/آب الجاري تحت عنوان "ليلة السلطان 3" على مسرح كازينو لبنان في قاعة السفراء، وسط حضور فني وجماهيري واسع.

ولم تخلُ الأجواء من مشاعر المحبة والمودة التي تجلّت بين الفنانين على المسرح، وأثارت تفاعل الجمهور طوال فترة الحفل.

ومن المقرر أن يتجدّد اللقاء بين النجمين يوم الجمعة المقبل 22 أغسطس/آب في الأردن، خلال حفل غنائي ضمن فعالية "Spotlight Life" في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة عمان، ما يؤكد استمرار هذه الشراكة الفنية الناجحة في غضون أسبوع واحد.

عناق وقبلة محبة

وكان آدم قد شارك جورج وسوف في حفلات غنائية سابقة، منها حفل افتتاح مهرجان قرطبة في لبنان عام 2019، حيث وقف في الكورال وشاركه أداء أغنية "كده كفاية" على المسرح، حتى إن "أبو وديع" دعا آدم إلى العناق ومنحه قبلة تعبيرًا عن محبته وتقديره له.

كما اجتمع الثنائي في موسم الرياض عام 2022، إلى جانب الفنان راغب علامة، في حفل غنائي لاقى نجاحًا كبيرًا، وترك بصمة طربية استثنائية تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

قواسم مشتركة

وفي أحدث تصريحاته على هامش حفل كازينو لبنان، عبّر الفنان آدم عن سر تواصله مع جورج وسوف، مشيرًا إلى أن سر هذا الارتباط يكمن في تعلّمه المستمر منه ومحبة كبيرة تنبع من شعوره بـ"السلطنة" في وجوده إلى جانبه خلال الحفلات.

وأوضح أن القواسم المشتركة بينهما تكمن في الجمهور ذاته الذي يستمع إلى أغنياتهما، معبرًا عن أمنيته في التعاون مع السلطان في ديو غنائي. وختم آدم رسالته قائلاً: "الله يطول في عمره ويمده بالنجاح، لأننا نرى أنفسنا به، هو مُعلّم المعلمين".