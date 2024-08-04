أقدم سائق دراجة بخارية "توك توك" مصري على إشعال النار في 5 من جيرانه داخل منازلهم بسبب مماطلتهم في قضاء دين له قدره 7500 جنيه مصري (ما يقرب من 200 دولار).

وبدأت أحداث القضية عندما مرَّ بائع مقيم في حي الشرابية في القاهرة بضائقة مالية، فلجأ إلى جاره سائق التوك توك، وطلب منه اقتراض مبلغ مالي قدره 7500 جنيهًا، على أن يسدده له خلال أيام. فوافق السائق على إقراض المبلغ لجاره بسبب الضائقة التي ألمت به و4 شركاء جميعهم من سكان منطقته.

ومرت المهلة المتفق عليها بين السائق والبائع، ليطالب الأول بأمواله المستحقة، إلا أن الأخير ماطل بدفعها، حيث أعطاه أكثر من موعد، ولم يلتزم به، كذلك شركاؤه، فقرر الدائن عقد "جلسة عرفية" بحضور كبار منطقته للمطالبة بأمواله التي اقترضها.

وخلال الجلسة، تعهد البائع وشركاؤه الأربعة بدفع المبلغ في ميعاد محدد، إلا أنهم لم يلتزموا أيضًا بهذا الموعد، ليقرر السائق الانتقام من الخمسة، حيث بيَّت بمشاركة مجموعة من أصدقائه على حرقهم، فجلب زجاجات بنزين "مولوتوف" واقتحموا منازل الأشخاص الخمسة، وأحرقوهم داخل منازلهم ولاذوا بالفرار.

وتلقت النجدة استغاثة من الأهالي بحريق نشب داخل 5 منازل في المنطقة للأسباب المذكورة، فانتقلت الحماية المدنية ورجال المطافئ والإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحرائق، وتم نقلُ المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وألقي القبض على السائق، واعترف بالواقعة بهدف الانتقام منهم لرفضهم سداد دينه، حيث حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وإحالة المجني عليهم للنيابة العامة، والتي بدورها أمرت بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.