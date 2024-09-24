15 مليون مشاهدة بـ15 ثانية.. حلاق جزائري يتحول إلى نجم (فيديو)

15 ثانية فقط هي ما احتاجها حلاق جزائري شاب ليقدّم من خلالها رقصة بسيطة، ويصبح بين عشية وضحاها أحد مشاهير منصة "تيك توك"، بعد أن حققت الرقصة مشاهدات "قياسية" تجاوزت 15 مليوناً في غضون ساعات.

الشاب هو "سبينيا ديزاد" الذي وجد نفسه فجأة يحظى بأكثر من 200 ألف متابع، بعد أن كان لديه عدد متواضع من المتابعين على صفحته، لا يتجاوزون بضع مئات.

وقلّد مشاهير جزائريون رقصة "سبينيا ديزاد"، وأبرزهم صاحبة أكبر متابعة على منصات التواصل المؤثرة والمغنية نوميديا لزول، والمغني الشاب هشام تيجيفي، والمؤثر أديب وآخرون.

وتم تشبيه رقصة "سبينيا ديزاد"، برقصة التركي الذي يهز بطنه "ياسين سينغيز"؛ إذ إن المشترك بينهما أن رقصتيهما كانتا بسيطتين، ورغم ذلك حققتا مشاهدات قياسية، بل وأصبحتا علامة مسجلة.

وعلق "سبينيا ديزاد" على المقطع بالقول إنه "صور في قاعة الحلاقة بطريقة عفوية"، ولم ينتظر أن ينال تلك الشهرة، حيث قال بعد انتشارها بثلاثة أيام "أنا أرقص منذ ثلاثة أيام دون توقف، هلا هدأتم من فضلكم".