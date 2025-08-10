مئات الإصابات باختناق جراء تسرب غاز في كربلاء (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 621 حالة اختناق بين صفوف الزائرين على طريق كربلاء – النجف؛ إثر تسرب لغاز الكلور من إحدى دوائر الماء قرب العمود 1200.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة".

ومن جانبها، أوضحت اللجنة الأمنية العليا للزيارات أن "الحادث جرى التعامل معه فوراً، وتمت السيطرة الكاملة على الموقف وإنهاؤه دون أي تداعيات إضافية".

وأشارت إلى أن "التسرب نجم عن خلل في إحدى محطات المياه على الطريق الرابط بين المحافظتين".

ويحيي ملايين الشيعة، من داخل العراق وخارجه، الزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، حيث يقصد الزائرون مرقد الإمام الحسين سيراً على الأقدام من مختلف المحافظات.

وتعد المناسبة من أكبر التجمعات الدينية في المنطقة، وتشهد سنوياً استنفاراً حكومياً لتأمين طرق الزائرين وتقديم الخدمات الصحية واللوجستية.

وأعلنت عدة محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة بمناسبة الزيارة الأربعينية.