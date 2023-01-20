دراسة جديدة تكشف سر ضخامة الحيتان

كشفت دراسة جديدة، عن سبب ضخامة الحيتان، مبينة أن السر يكمن في الجينات.

وتُعتبر الحيتان التي يطلق عليها الأزرق، وذو الرأس المقوس والزعنفي، والرمادي، والأحدب، والصائب، والعنبر أضخم الحيوانات في العالم الآن.

وفي الواقع، يعد الحوت الأزرق أكبر مخلوق عُرف في الأرض على الإطلاق، متفوقا في الحجم حتى على الديناصورات. لكن كيف أصبحت هذه الثدييات البحرية بهذا الحجم؟.

واستكشفت الدراسة الجديدة الأسس الجينية للعملقة في الحيتان، وحددت أربعة جينات يبدو أنها لعبت أدوارا حاسمة في تلك الضخامة.