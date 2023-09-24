الخس.. فوائد خارقة في الأوراق الخضراء

فوائد الخس كثيرة، إذ يحمي من سرطان الرئة ويبطئ الشيخوخة ويخفض احتمال الإصابة بإعتام عدسة العين، وغيرها العديد من الفوائد.

ووفق العلماء فإن تلك لفوائد المذهلة موجودة في جميع أنواع الخس المختلفة مثل الخس الصيني، الخس الأحمر، خس آيسبرغ، خس الكرفس، الخس الروماني وغيرها.

ويحتوي الخس على اللوتين، الزياكسانثين - وهذه الكاروتينات مفيدة للغاية للوقاية من إعتام عدسة العين وفيتامينات وخاصة فيتامين K، المهم جدا لتخثر الدم وتقوية العظام. كما يحتوي الخس على حمض الفوليك، الذي يساعد على التحكم في مستويات الغلوكوز ويحسن وظائف الدماغ.

ويحتوي الخس على مادة شبه قلوية تعمل على تحسين أداء الجهاز العصبي وتحسين النوم.

وبحسب الدكتور ألكسندر مياسنيكوف فإن كل ما هو أخضر صحي بلا شك. وأي سلطة خضراء لها تأثير مضاد للسرطان وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.