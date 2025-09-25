مصمم أزياء يتهم "ديدي" بالتحرش وإساءة معاملة

رفع ديونتي ناش، مصمم أزياء سابق عمل مع شون "ديدي" كومبس لأكثر من 10 سنوات، دعوى قضائية جديدة ضد قطب الموسيقى، متهمًا إياه بالاعتداءات الجسدية والجنسية واللفظية خلال فترة عمله معه.

وكان ناش قد أدلى بشهادته في وقت سابق هذا العام خلال محاكمة كومبس، التي أُدين فيها الأخير بتهم تتعلق بنقل أشخاص لممارسة الدعارة، بينما بُرئ من تهم الابتزاز والاتجار بالبشر.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة عليا في كاليفورنيا، قال ناش إنه تعرض لاعتداءات متكررة من كومبس تضمنت تحرشًا جسديًا واستغلالًا مهنيًا، مشيرًا إلى أنه كان يُجبر على العمل لساعات طويلة وخدمة أشخاص إضافيين دون تعويض.

كما اتهمه بمطاردته على طريق سريع والتعدي عليه جسديًا بسبب خلافات شخصية مرتبطة بعلاقته السابقة مع المغنية كاسي فينتورا.

وأفاد ناش أن هذه الممارسات "أثرت سلبًا على حياته وصحته ومسيرته المهنية"، مضيفًا: "أستعيد قصتي وأطالب بالعدالة التي أستحقها".

من جهته، نفى فريق الدفاع عن كومبس الاتهامات، معتبرًا أن الدعوى "مليئة بالأكاذيب" وأن ناش "يسعى للربح من قربه السابق من أحد المشاهير".

وتأتي هذه الدعوى في وقت يواجه فيه كومبس سلسلة من القضايا المشابهة، بعد أن أثارت الدعوى التي رفعتها كاسي فينتورا العام 2023 موجة اتهامات جديدة ضده، شملت ادعاءات بالعنف والتحرش والاستغلال النفسي بحق موظفين ومقربين منه.