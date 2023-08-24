مغني راب شهير يتناول وجبة رومانسية مع صديقته على قمة شلال

أقدم مغني الراب "OnPointLikeOp" على تنفيذ مغامرة فريدة مليئة بالإثارة، عندما اصطحب حبيبته لقضاء لحظات رومانسية في مكان لا يخطر على البال.

وشارك الحبيبان مقطع فيديو لهما وهما يتناولان وجبة طعام على طاولة معلقة على ارتفاع 295 قدمًا (90 متراً) فوق شلال في البرازيل.

وتقدم شركة "روتا أفينتوراً" نزهات فريدة من نوعها فوق شلال "كاسكاتا دا سيبولتورا" Cascata da Sepultura في البرازيل.

وظهرت كريستيانا هيرت وتبلغ 28 عامًا، إلى جوار صديقها مغني الراب، في مقطع خلال تناول الطعام فوق قمة الشلال، وحصد الفيديو مشاهدات واسعة وإعجاباً شديداً.