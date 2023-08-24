مغني راب شهير يتناول وجبة رومانسية مع صديقته على قمة شلال
أقدم مغني الراب "OnPointLikeOp" على تنفيذ مغامرة فريدة مليئة بالإثارة، عندما اصطحب حبيبته لقضاء لحظات رومانسية في مكان لا يخطر على البال.
وشارك الحبيبان مقطع فيديو لهما وهما يتناولان وجبة طعام على طاولة معلقة على ارتفاع 295 قدمًا (90 متراً) فوق شلال في البرازيل.
وتقدم شركة "روتا أفينتوراً" نزهات فريدة من نوعها فوق شلال "كاسكاتا دا سيبولتورا" Cascata da Sepultura في البرازيل.
وظهرت كريستيانا هيرت وتبلغ 28 عامًا، إلى جوار صديقها مغني الراب، في مقطع خلال تناول الطعام فوق قمة الشلال، وحصد الفيديو مشاهدات واسعة وإعجاباً شديداً.
وشرحت كيف قادوا سيارات الدفع الرباعي وعربات الكثبان الرملية للوصول إلى الشلال، الذي يقع على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة "كاكسياس دو سول".
وكشفت أنهم كانوا بحاجة إلى السير لفترة قصيرة عبر النهر نفسه للوصول إلى منصة الانزلاق التي تم بناؤها على حافة الشلال.
تم بعد ذلك ربط كريستيانا وزوجها بحزام وجلسا على طاولة النزهة، التي تم تثبيتها على حبل الانزلاق.
وأوضحت أن طاقم "روتا أفينتورا" قام بعد ذلك بدحرجة الطاولة على طول الحبل الانزلاقي، تاركًا الزوجين متدليين فوق المياه المتدفقة.
وبلغت كلفة هذه التجربة 450 دولارًا (352 جنيهًا إسترلينيًا) وتضمنت صورًا فوتوغرافية ولقطات بطائرة بدون طيار لتاريخ النزهة.