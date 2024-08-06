أجرى دوق ودوقة ساسكس مقابلة نادرة، في أول ظهور مشترك لهما على شاشة التلفزيون منذ عام 2021.

وخلال حديثهما مع "جين بولي" في برنامج Sunday Morning، كشفا عن شبكة Parents Network، التي تعد أحدث مساعيهما لمساعدة الأسر المفجوعة التي تفقد أطفالها بسبب الانتحار؛ نتيجة تعرضهم للتنمر الإلكتروني.

وتحدث هاري وميغان عن تجاربهما الشخصية مع الخسارة والصحة العقلية. ومع ذلك، لاحظ مشاهدون خلال المقابلة لحظة متوترة بين الزوجين.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت مقدمة البرنامج جين: "حسنًا، تأمل أنه عندما يطلب أطفالك المساعدة، يجب أن يكون هناك شخص ما ليقدمها".

فأجاب هاري: "إذا كنت تعرف كيف تساعد". وهنا همهمت ميغان وكأنها متفقة مع زوجها، لكنها وجهت له "نظرة" وصفها البعض باللئيمة.

وزعم خبير في لغة الجسد أنه رأى نظرات "غير عادية" بين الزوجين، قائلا: "لاحظت تلك النظرة الجانبية السريعة التي وجهتها ميغان ماركل لزوجها الأمير هاري عندما قاطعها".

بينما قال أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتساءل ما الذي يقلقها. تبدو متوترة للغاية".

من جانبها، شاركت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس أفكارها حول المقابلة، وأشارت إلى ثلاث حركات قامت بها ميغان، كشفت عن مشاعرها.

وقالت لميرور : "بينما تشارك ميغان قصتها الخاصة عن الأفكار الانتحارية، فإنها تؤدي العديد من الحركات كتعديل شعرها ورسم ابتسامة ساخرة تشير إلى أنها شجاعة بأدب. كما تمد يدها لتمسك ساق هاري وكأنها تطلب دعمه، على الرغم من أنه يجلس ساكنًا نسبيًا ورأسه مائل، ويراقب وجهها بما يبدو أنه قلق.