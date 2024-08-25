لقي ثلاثة شبان كويتيين مصرعهم، في حادث سير مروع وقع على طريق السالمي السريع الذي يربط الجهراء بمنفذ السالمي الحدودي مع السعودية.

ونعت عائلات الشبان الثلاثة، أبناءها، وهم: فيصل عامر الظفيري، عبدالرحمن بنيان الظفيري، وسلطان نواف الظفيري.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشبان الثلاثة في مقتبل العمر، وأن أكبرهم في العشرين من عمره، وأن الآخرَين في عمر الـ 19 و 17 عاماً.

وقالت صحيفة "السياسة" المحلية، إن الحادث نتج عن تصادم سيارتين، دون توضيح المزيد من التفاصيل.



وتناقل مدونون كويتيون صورة تجمع ثلاثة شبان، وقالوا إنها لضحايا الحادث المروري المروع.