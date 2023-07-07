وفاة الفنانة أمل عباس

وعانت الفنانة العراقية لعدة سنوات من مشاكل في القلب، اضطرت معها لإجراء عملية جراحية لتغيير الصمام، وعملية أخرى في الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري، ما أثر على النخاع الشوكي، وتسبب لها بالشلل، بعد إجراء الجراحة مباشرة.

وانطلقت مسيرة الفنانة أمل عباس الفنية في الكويت العام 1984 في "أوبريت سندريلا"، ومثلت أدوارًا صغيرة في العديد من الأعمال التلفزيونية.

وتعد مشاركتها في مسلسل "الحيالة" في دور "حكيمة" إلى جانب الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والفنان خالد النفيسي، من أبرز المحطات في حياتها الفنية.

وتحمل أمل عباس الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث كانت متزوجة من رجل مصري توفي ولهما من الأولاد دانة ومحمد.