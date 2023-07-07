وفاة الفنانة أمل عباس
توفيت الفنانة العراقية والمقيمة في الكويت أمل عباس عن عمر ناهز 63 عامًا، اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض.
وأعلن الصحفي نايف الشمري، عبر حسابه في "إنستغرام" من خلال مقطع فيديو بثه، وفاة الفنانة العراقية، مبينًا أن نجلها محمد أبلغه بذلك.
وقال في الفيديو: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الفنانة أمل عباس، بلغني ولدها محمد قبل شوي.. الله يرحمها ويغمد روحها الجنة".
وكشف أنه تم نقل الفنانة "عباس" قبل أيام إلى مستشفى مبارك، ودخلت بعدها في غيبوبة، وعانت من تسمم في الكبد، وبقيت متوفاة سريريًّا نحو 5 أيام، قبل أن يعلن الدكتور وفاتها رسميًّا اليوم".
وعانت الفنانة العراقية لعدة سنوات من مشاكل في القلب، اضطرت معها لإجراء عملية جراحية لتغيير الصمام، وعملية أخرى في الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري، ما أثر على النخاع الشوكي، وتسبب لها بالشلل، بعد إجراء الجراحة مباشرة.
وانطلقت مسيرة الفنانة أمل عباس الفنية في الكويت العام 1984 في "أوبريت سندريلا"، ومثلت أدوارًا صغيرة في العديد من الأعمال التلفزيونية.
وتعد مشاركتها في مسلسل "الحيالة" في دور "حكيمة" إلى جانب الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والفنان خالد النفيسي، من أبرز المحطات في حياتها الفنية.
وتحمل أمل عباس الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث كانت متزوجة من رجل مصري توفي ولهما من الأولاد دانة ومحمد.