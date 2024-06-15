أميرة ويلز تكشف تطورات علاجها من السرطان

قالت أميرة ويلز البريطانية، كيت ميدلتون، إنها تحرز تقدما جيدا في العلاج الكيميائي الوقائي الذي تخضع له، لكنها "لم تتجاوز مرحلة الخطر"، وذلك قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت، منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان.

وأضافت كيت، في رسالة شخصية مكتوبة، ونُشرت الجمعة، أنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل الرقيقة من أنحاء العالم، عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس/آذار، بحسب "رويترز".

وتابعت أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام؛ وريث العرش البريطاني.