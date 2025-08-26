ألمانيا.. إدانة مراهق سوري بالتخطيط لهجوم على حفل تايلور سويفت

أدانت محكمة في برلين، اليوم الثلاثاء، مراهقًا سوريًا بتهمة المشاركة في مخطط مستوحى من تنظيم "داعش" لمهاجمة حفلة للمغنية الأمريكية "تايلور سويفت" في فيينا.

وأُلغيت 3 حفلات لسويفت في فيينا الصيف الماضي، بعد إعلان الشرطة الكشف عن خطة لتنفيذ تفجير انتحاري كان سيستهدف إحداها.

وأفادت المحكمة، في بيان، بأن المتهم البالغ 16 عامًا، والذي عرّف عنه الادعاء باسم محمد أ.، أُدين بـ"التحضير لعمل عنف خطير يُعرّض الدولة للخطر" و"دعم عمل إرهابي في الخارج"، وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وأضافت المحكمة أن محمد أ.، الذي كان يبلغ 14 عامًا حين أُحبِط الهجوم، "تحوّل إلى متطرف بسبب دعاية داعش على الإنترنت"، بحسب "فرانس برس".

كذلك أُدين محمد أ. بتقديم الدعم لمراهق آخر في النمسا في التخطيط لهذا العمل، وأوضحت المحكمة: "أرسل المتهم إليه مقطع فيديو يتضمن تعليمات حول كيفية صنع قنبلة، وعرّفه على أحد أعضاء داعش".

واعترف محمد أ. بأفعاله خلال المحاكمة؛ في حين أوقفت السلطات النمساوية 3 مشتبه بهم على خلفية المخطط، الذي أُحبط بمساعدة الاستخبارات الأمريكية، وكانوا مراهقين آنذاك.

والمشتبه به الرئيسي هو نمساوي من أصول مقدونية شمالية، اعترف بأنه "كان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام متفجرات وسكاكين"، بحسب الاستخبارات النمساوية.

واعتقلت الشرطة محمد أ. في أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة فرانكفورت أن دير أو در الشرقية، وكان يبلغ 15 عامًا آنذاك ويرتاد المدرسة.

وكتبت سويفت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحباط خطة تفجير إحدى حفلاتها: "ملأني سبب الإلغاء بشعور جديد بالخوف والذنب الهائل لأن الكثير من الناس كانوا يخططون للمجيء إلى هذه الحفلات".