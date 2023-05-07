ليلى علوي: أنا من عشاق شيرين.. وتاريخها لن يتأثر بشيء

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن أمنيتها بتقديم دور في فيلم موسيقي؛ نظراً لكونها لم تظهر به في وقت سابق، وهي تحب التنوع بحسب تعبيرها.

وقالت علوي، خلال لقائها مع برنامج "صباح العربية": "بدأت العمل في طفولتي ببرامج الأطفال وكنت أغني وأرقص. هذا موجود بداخلي. أنا أعشق الموسيقى لأنها تحرك مشاعري وتغير مزاجي وتعطيني طاقة إيجابية".