ليلى علوي: أنا من عشاق شيرين.. وتاريخها لن يتأثر بشيء
كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن أمنيتها بتقديم دور في فيلم موسيقي؛ نظراً لكونها لم تظهر به في وقت سابق، وهي تحب التنوع بحسب تعبيرها.
وقالت علوي، خلال لقائها مع برنامج "صباح العربية": "بدأت العمل في طفولتي ببرامج الأطفال وكنت أغني وأرقص. هذا موجود بداخلي. أنا أعشق الموسيقى لأنها تحرك مشاعري وتغير مزاجي وتعطيني طاقة إيجابية".
وأشارت إلى المطربين الذين تحب الاستماع إليهم: "في الصباح أحب الاستماع إلى أغان قديمة بتوزيع جديد، وأحب موسيقى الجاز وأسمع أم كلثوم وعبد الحليم ووردة، وشيرين عبد الوهاب وعمرو دياب وتامر حسني".
وكشفت علوي عن نجوم هوليوود المفضلين لديها، حيث كان بينهم الفنانة ميريل ستريب، وجولي آندروز، وديمي مور.
فيلم "التاريخ السري لكوثر"
وقالت، إن فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" الذي تأخر طرحه كثيراً، سيتم عرضه عبر إحدى المنصات، مشيرة إلى أنها تحضّر مجموعة من الأفلام خلال الفترة المقبلة.
دعمها لشيرين عبد الوهاب
وأعربت علوي خلال لقائها عن سعادتها بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية وإحيائها حفلات غنائية، موجهة رسالة دعم لها، مبينة أنها من جمهورها.
وأضافت: "كلنا من عشاق شيرين عبد الوهاب، وبقول لها إنتي فنانة عظيمة وصوت مميز جداً، وتاريخك كبير ومش هيتأثر بأي حاجة وأنا فرحانة إنك موجودة على المسرح وبنشاطك ومستنيين منك كل ما هو جديد ورائع".
آخر أعمالها
وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض أحدث أفلامها "شوجر دادي"، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ومن المقرر طرحه يوم 25 مايو.
ويعد "شوجر دادي" التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم "ماما حامل" في 2021، والذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من: فرح الزاهد، ومحمد محمود، وتامر هجرس، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، وجوهرة وغيرهم.