جددت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن الخلاف مع مواطنتها سيرين عبد النور، بعد طمس وجهها في خلفية صورة أعادت مشاركتها من حساب المخرج كميل طانيوس.

ونشرت ماغي بو غصن الصورة عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي على إنستغرام، إذ حرصت على تغطية وجه سيرين التي ظهرت خلفها على شاشة ضخمة.

وشن جمهور سيرين عبد النور هجومًا لاذعًا على ماغي بو غصن، عادِّين تغطية وجه نجمتهم المفضلة إهانة غير مقبولة، مطالبينها بتقديم اعتذار.

ومن جانبه تدخل الفنان باسم مغنية لتهدئة الوضع، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" "وضع قلب أبيض على صورة سيرين عبد النور من قبل ماغي بو غصن، بادرة حسن نية لا العكس، خلو قلبنا أبيض".

وسخر الجمهور من مبادرة باسم مغنية، مؤكدين أن خلاف النجمتين مستمر منذ سنوات، ولا يمكن حله بهذه الكلمات.

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الجدير بالذكر أن الخلاف بين ماغي بو غصن وسيرين عبد النور يعود إلى عام 2022، بسبب مسلسل "للموت"، إذ صرحت سيرين أنها اسْتُبْعِدَت منه واستبدلت بماغي؛ بسبب زوجها منتج العمل جمال سنان.

ونفت بو غصن تصريحات سيرين، مشيرة إلى أن الدور عرض على كثير من الفنانات، وليس سيرين فقط، وذهب الدور إليها فيما بعد، عادَّة هذا الأمر "نصيب"، نافية أن يكون اختيارها جاء بسبب زوجها المنتج جمال سنان.

وألغت النجمتان متابعة بعضهما عبر موقع "الإنستغرام" وكتبت ماغي بوغصن عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على "الإنستغرام": "شخصية سحر لا تليق إلا بماغي بوغصن".