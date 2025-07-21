طفل يقتحم بث والده ويعلن "حان وقت النوم" (فيديو)

شهدت إحدى المقابلات المباشرة على قناة CNN لحظة غير متوقعة وطريفة، عندما اقتحم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بثًّا مباشرًا لوالده، المحلِّل الإعلامي البارز برايان ستيلتر، معلنًا: "حان وقت النوم!".

وخلال اللقاء الذي أُجري مساء الأحد الـ20 من يوليو، كان ستيلتر، 39 عامًا، يتحدث عن دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة "وول ستريت جورنال"، عندما ظهر طفله فجأة في الزاوية السفلية من الشاشة، مبتسمًا قبل أن ينسحب من الكادر سريعًا.

ورغم المفاجأة، حافظ كل من ستيلتر ومقدمة البرنامج جيسيكا دين على هدوئهما، واستكملا النقاش بسلاسة، قبل أن يُشير كلاهما بخفة دم إلى الموقف في نهاية المقابلة.

قالت دين: "شكرًا برايان، ويبدو أن لديك مساعدًا صغيرًا أيضًا، نشكره على مشاركته". ليرد ستيلتر مبتسمًا: "أعتذر عن ظهور ابني... لقد حان وقت النوم في منزلنا".

وتحول الموقف الطريف إلى حديث المتابعين على وسائل التواصل، حيث علق أحدهم مازحًا: "من يحتاج إلى دراما البث المباشر عندما يكون الأطفال أبطال اللحظة؟ على الأقل هذا أكثر تسلية من الأخبار المعتادة".

وقد ذكّر هذا الموقف العديد من المشاهدين بلحظات مشابهة في السابق، أبرزها اقتحام طفلي البروفيسور روبرت كيلي مقابلة مباشرة على قناة BBC عام 2017، في لقطة شهيرة حصدت ملايين المشاهدات.

واحتفل كيلي مؤخرًا بالذكرى الثامنة لتلك اللحظة الطريفة، ناشرًا صورًا حديثة لعائلته على "إكس"، ومعلقًا: "الأطفال يكبرون بسرعة".