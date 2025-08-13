بيرس مورغان ينتقد صفقة ميغان وهاري الجديدة مع نتفليكس

أثار الإعلامي البريطاني بيرس مورغان جدلاً واسعاً حول أحدث صفقة لميغان ماركل والأمير هاري مع منصة نتفليكس.

وأفادت تقارير بأن الزوجين في غاية السعادة بعد توقيع عقد "متعدد السنوات" مع عملاق البث، رغم أن قيمته أقل بكثير من عقدهما السابق. وأعربت ميغان ماركل وهاري عن فخرهما بتمديد "شراكتهما الإبداعية" مع المنصة الشهيرة.

ومع ذلك، أعاد مورغان مشاركة منشور ساخر على حسابه الرسمي في "إكس"، مرفقاً بصورة ترويجية من برنامج "مع الحب، ميغان"، وكتب: "وقعت نتفليكس اتفاقية تمنحها 'حق الرفض الأول' لأفكار هاري وميغان، مما أحبط منصات البث المنافسة التي أرادت الحصول على نفس الحق".

وتتيح اتفاقية "النظرة الأولى" الجديدة لنتفليكس الأولوية في اختيار مشاريع Archewell Productions، مع إمكانية طرحها على منصات أخرى إذا تمت الموافقة النهائية.

ومن بين أعمال الزوجين القادمة، موسم ثانٍ من برنامج أسلوب الحياة "مع الحب، ميغان"، بالإضافة إلى حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد، وفيلم وثائقي بعنوان "أطفال ماساكا، إيقاع داخلي" يركز على الأطفال الأيتام في أوغندا.

كما يعمل الزوجان على تطوير مشاريع متنوعة مع نتفليكس، بما في ذلك فيلم مقتبس من الرواية الرومانسية "قابلني عند البحيرة".

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة الأصلية بين دوق ودوقة ساسكس ونتفليكس وُقعت عام 2020، وبلغت قيمتها حينها حوالي 100 مليون دولار، وشملت إنتاج أفلام ومسلسلات وثائقية وبرامج للأطفال، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الأخرى التي أطلقها الزوجان خلال السنوات الماضية، مثل "هاري وميغان"، و"قلب إنفيكتوس"، و"عش لتقود"، و"بولو".