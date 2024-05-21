السعودية.. هجوم واسع على "تيك توكر" وثقت لحظة وفاة والدتها
أثار تصرف غريب لـ"تيك توكر" في المملكة العربية السعودية، غضبًا واسعًا بين مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها عبر حساباتها "لحظة وفاة والدتها".
ووثقت التيك توكر، "جثمان" والدتها إلى جانبها، بعد لحظات فقط من وفاتها، على سرير المستشفى.
وبينما ظلت تمسك يدها، انشغلت "التيك توكر" في بث رسالة عن وفاة والدتها، بدأتها بأنها موجهة إلى "معارفها وجيرانها ومتابعيها"، لتعلن بعدها عن وفاة والدتها، وتطلب الدعاء لها.
ولفت الفيديو، آلاف المتابعين عبر منصة "إكس"، الذين تفاعلوا معبرين عن غضبهم واستنكارهم من التصرف، الذين وصفوه بـ"عديم الإنسانية"، بينما اتهموا التيك توكر بـ"قسوة القلب"، وسعيها لـ"الحصول على تفاعل وشهرة، بتوثيق مثل هذه اللحظة".
وبينما شكك فريق بمحتوى الفيديو، وأكدوا أنه "مقلب"، تساءل آخرون عن "المدى الذي قد يصل إليه البعض، بهدف التفاعل والتصوير".
وأكد متابع أن "الخبر غير صحيح"، في وقت رأى فيه آخرون أن "صحة الخبر من عدمها، لا علاقة لها بسوء المحتوى"، واصفين ما عرض في المقطع المتداول بأنه "هابط" و"غير لائق".
وطالب أحد المتابعين، بمحاسبة التيك توكر، عما بثته من محتوى، بتهمة "التشهير بميت"، بينما شنّ هجومًا لاذعًا عليها.
بينما استنكر آخر: "الله يرحمها ويغفر لها بس التصوير !!! مررره ماله دااعي. مدري الى اين وربي الى اييييييييين يابشر يا اواادم!!!! معقوله القلوب ماتت ؟ وصارت حجار ولا اييييش؟".
وانتقد متابع: "الله يرحمها يارب، لكن يا بشر وين قلوب العالم هذولا وين ضميرهم ؟ احد فاضي تصوير عند هذي اللحظات ؟ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا".