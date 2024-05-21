السعودية.. هجوم واسع على "تيك توكر" وثقت لحظة وفاة والدتها

أثار تصرف غريب لـ"تيك توكر" في المملكة العربية السعودية، غضبًا واسعًا بين مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها عبر حساباتها "لحظة وفاة والدتها".

ووثقت التيك توكر، "جثمان" والدتها إلى جانبها، بعد لحظات فقط من وفاتها، على سرير المستشفى.