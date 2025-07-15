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شيخ عشائري ينتحر شنقاً جنوبي العراق

شيخ عشائري ينتحر شنقاً جنوبي العراق
الشيخ الراحل أحمد الدفترالمصدر: منصة إكس
مصطفى القياس
مصطفى القياس
15 يوليو 2025، 7:43 م

أفادت مصادر في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بانتحار الشيخ أحمد الدفتر، وأحد وجهاء عشيرة الكطارنة، داخل منزله في قضاء شط العرب في منطقة كردلان.

وذكرت المصادر أن الشيخ الدفتر البالغ من العمر 68 عاماً، أقدم على شنق نفسه مستخدماً مروحة سقفية داخل منزله، الثلاثاء، في حين لم تعلّق الأجهزة الأمنية على الحادثة حتى الآن.

وبحسب أقارب الراحل، فقد كان يعاني من ضائقة نفسية شديدة في أيامه الأخيرة، يعتقد أنها السبب وراء إقدامه على  إنهاء حياته بهذه الطريقة.

وأثار الخبر موجة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث عبّر العديد من الناشطين عن شكوكهم بشأن فرضية الانتحار، مرجّحين وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، ومطالبين بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة.

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 ووفقًا للمصادر، باشرت السلطات العراقية التحقيق في الحادثة.

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