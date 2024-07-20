كشفت مدربة الأسود "أنوسة كوته" تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الملحن المصري محمد رحيم، بعد خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، لافتة إلى أن العملية تمت بنجاح.

وأضافت "كوته "في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الحمد لله محمد أجرى عملية قلب مفتوح، أمس الجمعة، وخرج منها بخير، ولكنه ما زال في المستشفى حتى الآن، ولكن الأطباء أخبرونا أنه من الممكن أن يغادر المستشفى غدًا الأحد، في حال لم تحدث مضاعفات".

وأشارت زوجة محمد رحيم أنه كان يعاني في الفترة الماضية من آلام شديدة بالقلب، والأطباء أخبروه عن ضرورة إجراء عملية جراحية.

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وكانت أنوسة كوته قد أعلنت عن نقل زوجها محمد رحيم للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث نشرت صورة تجمع بينها وبين زوجها من على سرير المرض داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وعلقت عليها بالقول: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ومش معنى إننا في العناية إننا ما نتصورش".

ولم تكشف زوجة محمد رحيم تفاصيل الوعكة الصحية التي يمر بها بشكل دقيق.